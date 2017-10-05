05.10.2017 | 11:00

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин обратился к учителям и ветеранам педагогического труда в их профессиональный праздник, 5 октября.

«От имени депутатов Законодательного собрания поздравляю вас с профессиональным праздником!

Учитель - одна из самых необходимых профессий на земле. С учебой у каждого из нас связаны самые светлые воспоминания детства и юности. Мы всегда с теплотой и благодарностью вспоминаем своих учителей, наставников, терпеливых, мудрых, оставивших добрый след в нашей жизни.

Низкий поклон всем представителям этой благородной профессии», - говорится к тексте поздравления.

Валерий Лидин пожелал учителям здоровья, благополучия, веры в завтрашний день и благодарных учеников.