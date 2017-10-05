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Общество | Вадим Супиков поблагодарил учителей за их бесценный труд

05.10.2017|12:05
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Руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков поздравил учителей с их праздником, который уже много лет отмечается 5 октября.

«Своим трудом и постоянным творческим поиском вы формируете интеллектуальный потенциал Пензенской области и России.

Настоящие подвижники своего дела, вы стоите у истоков становления личности, учите самостоятельно мыслить, помогаете определить будущее призвание, выбрать жизненный путь.

В этот праздничный день примите слова искренней признательности и благодарности за ваш бесценный труд, мудрость, терпение, верность выбранному делу», - обратился к учителям Вадим Супиков.

Депутат пожелал педагогам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и талантливых учеников.

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