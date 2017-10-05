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Общество | В Пензе ремонт теплосетей на улице Чкалова не завершат в обещанные сроки

05.10.2017|09:21
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«Т Плюс» в очередной раз срывает сроки окончания ремонта сетей. На улице Чкалова тепла не будет ориентировочно до 7 октября. Об этом представитель ресурсоснабжающей организации Дмитрий Шелехов сообщил на вечернем совещании в мэрии в среду, 4 октября.

Раньше работы обещали закончить не позднее 6 октября. Теперь и. о. технического директора ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза» заявил, что руководство компании, в том числе и он сам, бессильны перед подрядчиком.

«Вы напрасно пытаетесь в очередной раз переложить вину на подрядную организацию. По технологии работы на улице Чкалова завершаются завтра, и при желании, приложив минимальные усилия, в срок уложиться вполне возможно. Идти вразрез с распоряжением губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и постановлением главы администрации Пензы Виктора Кувайцева и задействовать 11-й день при пуске тепла недопустимо», - возмутился заместитель мэра Юрий Ильин.

«С учетом уровня организации вашей деятельности есть множество оснований полагать, что даже после запуска объекта на улице Чкалова тепло до жителей так и не дойдет, будут возникать аварии», - добавил Юрий Ильин.

Дмитрий Шелехов сообщил, что ремонт тепломагистрали на Коммунистической подошел к концу, к 6 октября завершатся работы на Пушкина.

Сейчас на счету компании 5 крупных аварийных объектов: на улицах Бекешской, Ухтомского, Карла Маркса, Чаадаева и Бурмистрова. Для эффективной работы на других объектах у «Т Плюс» нет ресурсов, так как аварийных бригад всего 6, а организацию ремонтникам круглосуточного режима работы руководство компании считает нецелесообразным.

«В настоящее время есть объекты, на которые теплоноситель подан, но при этом температура воздуха остается низкой. Если ситуация не нормализуется, администрация города Пензы будет вынуждена обратиться в вышестоящие праворегулирующие инстанции», - предупредил Юрий Ильин.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, по состоянию на 18:00 4 октября тепло подано в 2 725 жилых домов из 3 032. Также без отопления остаются 10 объектов здравоохранения, 4 - комитета физкультуры, 8 - Управления культуры г. Пензы, 11 - образования, 6 - социального управления, 1 - министерства труда и соцразвития и 6 - министерства образования.

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Гость|05.10.2017 09:33|

где наказания и посадки?

Пока этого нет - лучше ничего не говорить, а просто помалкивать. Всем пофиг на слова что мэра, что губернатора.

Гость|05.10.2017 09:33|

кто бы сомневался, ждем прорывов на новых участках

Гость|05.10.2017 09:34|

в Законодательном собрании нет отопления!

Как такое допустили? Они же там мерзнут, а им "работать" надо!

Гость|05.10.2017 09:35|

Ну чо, смерды, будем платить по тройному счетчику? Или ремонтируемся до декабря,а?

Гость|05.10.2017 09:36|

К ноябрю должны закончить. Рвать трубы начнет в декабре на Пушкина.

Гость|05.10.2017 09:38|

Ой да ладно, май-то не так и далеко, продержимся как нибудь и без отопления!

:)

Гость|05.10.2017 09:39|

Гость писал(a):

кто бы сомневался, ждем прорывов
Порывов

Имя: Гость
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