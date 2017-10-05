05.10.2017 | 15:19

На Свердловском мосту оявится подсветка. Об этом сообщил глава городской администрации Виктор Кувайцев в четверг, 5 октября.

К реконструкции объекта приступили в 2016 году, и она стала одной из самых грандиозных по емкости бюджета (более 430 миллионов рублей) и масштабам строительства.

Четырехполосная дорога здесь расширилась до 17 метров, появились качественные очистные сооружения, оборудованы 1,5-метровые пешеходные зоны по обеим сторонам моста. Его планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2017 года.

«Мы решили реализовать программу по подсветке нижней части сооружения со стороны воды по примеру набережной реки Суры», - заявил Виктор Кувайцев.

Также мэр Пензы уточнил, что после реконструкции Свердловского планируется приступить к работе над Бакунинским мостом.