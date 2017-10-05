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Общество | В Пензе планируют сделать подсветку на Свердловском мосту

05.10.2017|15:19
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На Свердловском мосту оявится подсветка. Об этом сообщил глава городской администрации Виктор Кувайцев в четверг, 5 октября.

К реконструкции объекта приступили в 2016 году, и она стала одной из самых грандиозных по емкости бюджета (более 430 миллионов рублей) и масштабам строительства.

Четырехполосная дорога здесь расширилась до 17 метров, появились качественные очистные сооружения, оборудованы 1,5-метровые пешеходные зоны по обеим сторонам моста. Его планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2017 года.

«Мы решили реализовать программу по подсветке нижней части сооружения со стороны воды по примеру набережной реки Суры», - заявил Виктор Кувайцев.

Также мэр Пензы уточнил, что после реконструкции Свердловского планируется приступить к работе над Бакунинским мостом.

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Гость|05.10.2017 15:39|

penzainform.ru писал(a):

Также мэр Пензы уточнил, что после реконструкции Свердловского планируется приступить к работе над Бакунинским мостом.
Давно пора, там ужас что творится ! А после, случаем не планируют навести порядок под ЖД путями на съезде с этого моста ? Там ремонта лет 200 не было, тихий ужас! А по хорошему там нужно 3-ю дырку сверлить для проезда и убирать автобусную остановку или улицу расширять ...

Гость|05.10.2017 15:46|

Гость писал(a):

А по хорошему там нужно 3-ю дырку сверлить для проезда и убирать автобусную остановку или улицу расширять ...
Да не возможно там внизу что либо сделать,только если эстакада пройдёт над ж/д путями.

Гость|05.10.2017 15:46|

На Маяке есть ещё 2 моста, которым так же нужен ремонт, особенно тому, который находится в густой помойке, аккукрат у 43 школы, где постоянно ползают дети !!!

Гость|05.10.2017 15:47|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг мужика кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok

Гость|05.10.2017 15:47|

Гость писал(a):

Да не возможно там внизу что либо сделать
по какой причине ?

Гость|05.10.2017 15:47|

Гость писал(a):

А по хорошему там нужно 3-ю дырку сверлить для проезда и убирать автобусную остановку или улицу расширять ...
тут про другой мост новость. Ты про бакуниский, а тут про свердловский

Гость|05.10.2017 15:49|

Гость писал(a):

дебил.
Читай внимательно ...

penzainform.ru писал(a):

Также мэр Пензы уточнил, что после реконструкции Свердловского планируется приступить к работе над Бакунинским мостом.
Или карту что ли купи ...

Имя: Гость
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