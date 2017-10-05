На Свердловском мосту оявится подсветка. Об этом сообщил глава городской администрации Виктор Кувайцев в четверг, 5 октября.
К реконструкции объекта приступили в 2016 году, и она стала одной из самых грандиозных по емкости бюджета (более 430 миллионов рублей) и масштабам строительства.
Четырехполосная дорога здесь расширилась до 17 метров, появились качественные очистные сооружения, оборудованы 1,5-метровые пешеходные зоны по обеим сторонам моста. Его планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2017 года.
«Мы решили реализовать программу по подсветке нижней части сооружения со стороны воды по примеру набережной реки Суры», - заявил Виктор Кувайцев.
Также мэр Пензы уточнил, что после реконструкции Свердловского планируется приступить к работе над Бакунинским мостом.
penzainform.ru писал(a):Давно пора, там ужас что творится ! А после, случаем не планируют навести порядок под ЖД путями на съезде с этого моста ? Там ремонта лет 200 не было, тихий ужас! А по хорошему там нужно 3-ю дырку сверлить для проезда и убирать автобусную остановку или улицу расширять ...