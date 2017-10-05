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Общество | В Пензе на два дня перекроют участок улицы Лермонтова

05.10.2017|14:50
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В Пензе на дня дня перекроют движение на участке улицы Лермонтова. Водителям предстоит испытывать неудобства с 9:00 до 17:00 в субботу и воскресенье, 7 и 8 октября.

Как уточнили в пресс-службе администрации Пензы, улица Лермонтова будет перекрыта от пересечения с Красной до пересечения с Маршала Крылова.

В это время на указанном участке будут вестись работы по восстановлению и замене аварийных опор воздушной линии 0,4 кВ.

«Работы проводит ЗАО «Пензенская горэлектросеть», - добавили в мэрии.

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Гость|05.10.2017 15:08|

теперь пробки будут!!!

Гость|05.10.2017 15:29|

неужели???

Имя: Гость
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