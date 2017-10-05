Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|5 окт 2017|14:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+12oC
Завтра | Дождь |
  67.78  |  $  57.58
 

Общество | В Пензе детсадовцев могут перевести в другое здание из-за отсутствия тепла

05.10.2017|13:03
Печать

В четверг, 5 октября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил температурный режим в учреждениях образования, где до сих пор не включили отопление.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, батареи холодные во втором филиале детского сада № 124: 4 октября при пуске теплоносителя возник порыв на сетях на улице Чаадаева.

В настоящее время из 120 воспитанников учреждение посещают около 40 человек. С помощью нагревателей в помещениях удается поддерживать температуру 18-21°C.

«Если к завтрашнему дню не будет тепла, примем решение перевести ребятишек в филиал детского сада, расположенного на улице Медицинской», - заявил Виктор Кувайцев.

Также удобство отсутствует и в школе № 66. Продолжительность уроков здесь сокращена с 40 до 30 минут. Отопления нет из-за утечки на тепломагистрали на улице Чаадаева.

Кроме того, до сих пор не удается подключить к теплоносителю Дворец детского и юношеского творчества. Это связано с удаленностью его от сетей и высокой точкой расположения.

Глава администрации предложил рассмотреть варианты перевода здания на другой источник тепла, а также заменить окна на пластиковые.

По данным регионального Роспотребнадзора, согласно гигиеническим нормативам температура воздуха в игровых младшей, средней и старшей групповых ячеек детских садов должна составлять 21-23°C, в спальнях - 19-20°C.

В учебных помещениях и кабинетах школ столбик термометра не должен опускаться ниже 18°C и подниматься выше 24°C.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!