05.10.2017 | 13:03

В четверг, 5 октября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил температурный режим в учреждениях образования, где до сих пор не включили отопление.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, батареи холодные во втором филиале детского сада № 124: 4 октября при пуске теплоносителя возник порыв на сетях на улице Чаадаева.

В настоящее время из 120 воспитанников учреждение посещают около 40 человек. С помощью нагревателей в помещениях удается поддерживать температуру 18-21°C.

«Если к завтрашнему дню не будет тепла, примем решение перевести ребятишек в филиал детского сада, расположенного на улице Медицинской», - заявил Виктор Кувайцев.

Также удобство отсутствует и в школе № 66. Продолжительность уроков здесь сокращена с 40 до 30 минут. Отопления нет из-за утечки на тепломагистрали на улице Чаадаева.

Кроме того, до сих пор не удается подключить к теплоносителю Дворец детского и юношеского творчества. Это связано с удаленностью его от сетей и высокой точкой расположения.

Глава администрации предложил рассмотреть варианты перевода здания на другой источник тепла, а также заменить окна на пластиковые.

По данным регионального Роспотребнадзора, согласно гигиеническим нормативам температура воздуха в игровых младшей, средней и старшей групповых ячеек детских садов должна составлять 21-23°C, в спальнях - 19-20°C.

В учебных помещениях и кабинетах школ столбик термометра не должен опускаться ниже 18°C и подниматься выше 24°C.