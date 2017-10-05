05.10.2017 | 18:32

Символ чемпионата мира по футболу - 2018 волк Забивака встречал поклонников этого вида спорта. На Фонтанной площади в Засечном установили шатер в виде мяча. Внутри него на пьедестале в специальном саркофаге - Кубок FIFA.

«Он является бесценной футбольной реликвией футбола и самым желаемым призом, за который борются футбольные команды мира. Поэтому мы применяем самые серьезные меры безопасности», - подчеркнул руководитель по общественным связям и коммуникациям компании - организатора тура Олег Пилецкий.

В шатер запускали по 25-30 ребят, больше там просто не поместилось бы. Тут же началась бесплатная фотосессия, причем снимки отдавали сразу. Довольные взрослые и дети рассматривали их уже на выходе из шатра.

Одна из эксклюзивных карточек получилась у Олега Карева. Мужчина уже несколько лет как ослеп, он не смог разглядеть золотой Кубок, но почувствовал его энергетику.

«Я им сказал, что я не вижу, и попросил дать мне потрогать. Мне разрешили прикоснуться к легенде», - рассказал Олег Карев.

Ради того, чтобы посмотреть на приз, собравшиеся готовы были ждать часами.

«Трофей этого стоит, чемпионат еще не скоро состоится в России. Я думаю, у нас есть шансы его получить», - заметил житель г. Пензы Максим.