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Общество | Слепому пензенцу разрешили прикоснуться к Кубку чемпионата мира по футболу

05.10.2017|18:32
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Символ чемпионата мира по футболу - 2018 волк Забивака встречал поклонников этого вида спорта. На Фонтанной площади в Засечном установили шатер в виде мяча. Внутри него на пьедестале в специальном саркофаге - Кубок FIFA.

«Он является бесценной футбольной реликвией футбола и самым желаемым призом, за который борются футбольные команды мира. Поэтому мы применяем самые серьезные меры безопасности», - подчеркнул руководитель по общественным связям и коммуникациям компании - организатора тура Олег Пилецкий.

В шатер запускали по 25-30 ребят, больше там просто не поместилось бы. Тут же началась бесплатная фотосессия, причем снимки отдавали сразу. Довольные взрослые и дети рассматривали их уже на выходе из шатра.

Одна из эксклюзивных карточек получилась у Олега Карева. Мужчина уже несколько лет как ослеп, он не смог разглядеть золотой Кубок, но почувствовал его энергетику.

«Я им сказал, что я не вижу, и попросил дать мне потрогать. Мне разрешили прикоснуться к легенде», - рассказал Олег Карев.

Ради того, чтобы посмотреть на приз, собравшиеся готовы были ждать часами.

«Трофей этого стоит, чемпионат еще не скоро состоится в России. Я думаю, у нас есть шансы его получить», - заметил житель г. Пензы Максим.

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Гость|05.10.2017 19:16|

Каждый по своему с ума сходит, но сходят нынче ВСЕ.

Гость|05.10.2017 19:17|

...я... щас... заплачу... СЛЕЕЕЕПОЙ КОСНУЛСЯ ИДОЛА!

Гость|05.10.2017 19:20|

Пётр Кузнецов не прикоснулся .

Гость|05.10.2017 19:22|

СВОБОДУ ПЕТЕ КУЗНЕЦОВУ. ОН СПАСИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ .

Гость|05.10.2017 19:34|

Гость писал(a):

.я... щас... заплачу... СЛЕЕЕЕПОЙ КОСНУЛСЯ ИДОЛА!
Он коснулся пластика.

Гость|05.10.2017 19:39|

Чудесные исцеления были?

Гость|05.10.2017 19:49|

Чудесные исцеления были?

Были . Слепой прозрел , зрячий ослеп .

Гость|05.10.2017 20:00|

Теперь я понял, почему все девчонки хотят до меня дотронуться.

Гость|05.10.2017 20:08|

Миллионы христиан поклонялись не тем мощам, заявили раскопавшие настоящую могилу св. Николая археологи

Имя: Гость
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