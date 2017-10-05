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Общество | Пензенцев предупредили об усилении ветра 6 октября

05.10.2017|14:49
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В пятницу, 6 октября, Пензенскую область ожидают неблагоприятные погодные условия. По данным регионального ГУ МЧС России, в этот день местами прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду.

Погода будет облачной. И в светлое, и в темное время суток - умеренный дождь. Температура воздуха ночью - 3-8°C выше нуля, днем - 9-14°C.

«На муниципальном уровне возможны отключения электроэнергии (аварийное отключение электроподстанций)», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители региона получили СМС-сообщения от МЧС с предупреждением об изменении погоды и призывом быть внимательными и осторожными.

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Гость|05.10.2017 14:56|

Что нам голодранцам этот ветер ?

Гость|05.10.2017 15:06|

Завтра все котлованы у Т-плюс зальет. Они еще на неделю задержат свои раскопки.

Гость|05.10.2017 15:21|

-3 -8 выше нуля? Или +3 +8 ниже нуля?

Гость|05.10.2017 15:32|

penzainform.ru писал(a):

Жители региона получили СМС-сообщения от МЧС с предупреждением об изменении погоды и призывом быть внимательными и осторожными.
Нет,не получили

Гость|05.10.2017 15:42|

Гость писал(a):

Нет,не получили
Быдлу не отсылают ... они тут давно лишние.

Гость|05.10.2017 15:43|

Мегафон прислал. Мтс нет

Гость|05.10.2017 15:50|

Мне тоже прислали СМС.ну я и без них знаю.я очень метеозависима.на любую смену погоды моя голова раскалывается от боли.

Имя: Гость
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