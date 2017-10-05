05.10.2017 | 14:49

В пятницу, 6 октября, Пензенскую область ожидают неблагоприятные погодные условия. По данным регионального ГУ МЧС России, в этот день местами прогнозируется усиление ветра до 20 метров в секунду.

Погода будет облачной. И в светлое, и в темное время суток - умеренный дождь. Температура воздуха ночью - 3-8°C выше нуля, днем - 9-14°C.

«На муниципальном уровне возможны отключения электроэнергии (аварийное отключение электроподстанций)», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители региона получили СМС-сообщения от МЧС с предупреждением об изменении погоды и призывом быть внимательными и осторожными.