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Общество | Пензенских педагогов торжественно поздравили с Днем учителя

05.10.2017|17:33
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Лучшие работники образования области принимают поздравления с профессиональным праздником. В киноконцертном зале «Пенза» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. Свои вокальные и хореографические номера для сурских педагогов приготовили воспитанники творческих коллективов из города Заречного.

Сейчас в Пензенской области работает почти 9 000 педагогов, средний возраст которых чуть выше 40 лет. Не забыли на празднике и про ветеранов сферы образования. Им преподнесли цветы и памятные подарки. За нелегкий, но очень нужный труд учителям говорили спасибо не только дети и их родители, но и руководители региона.

«Именно образованные, творческие, физически и духовно здоровые люди будут главной силой России. Задача воспитания граждан лежит в том числе и на учителе. Это огромная честь и огромная ответственность», - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев.

В этом году 26 педагогам было присвоено звание «Почетный работник сферы образования». Почти столько же учителей получили заслуженные награды и благодарственные письма от главы региона и Законодательного собрания области.

«Это некий бонус на будущее, чтобы весь коллектив мобилизовал свои силы и достигал лучших результатов, чтобы наша губерния процветала», - отметил директор гимназии № 44 Александр Кистанов.

Еще одним музыкальным подарком для всех виновников торжества стало выступление артистов из продюсерского центра Григория Лепса.

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