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Общество | Мэр помог «Зеленому хозяйству» высадить деревья на Московской

05.10.2017|18:42
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На улице Московской посадили новые деревья. Засыпая землей корни, глава администрации города Виктор Кувайцев в шутку дал распоряжение директору «Зеленого хозяйства», чтобы метки на растения поставил и по-особому за ними ухаживал.

Около 80% деревьев приживаются, а на место погибших высаживают новые.

«Мы провели ревизию, у нас в центре города чуть более 200 приствольных кругов остались свободны. Где-то деревья погибли, где-то их погубили. Сейчас мы подобрали саженцы, здесь сажаем липу», - рассказал Виктор Кувайцев.

Директор «Зеленого хозяйства» пообещал, что новые деревья будут поливать вплоть до заморозков, чтобы они адаптировались на Московской.

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Гость|05.10.2017 20:05|

Вот за это большое уважение кувайцеву! Хоть кто то озеленением занялся!

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