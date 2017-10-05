05.10.2017 | 18:42

На улице Московской посадили новые деревья. Засыпая землей корни, глава администрации города Виктор Кувайцев в шутку дал распоряжение директору «Зеленого хозяйства», чтобы метки на растения поставил и по-особому за ними ухаживал.

Около 80% деревьев приживаются, а на место погибших высаживают новые.

«Мы провели ревизию, у нас в центре города чуть более 200 приствольных кругов остались свободны. Где-то деревья погибли, где-то их погубили. Сейчас мы подобрали саженцы, здесь сажаем липу», - рассказал Виктор Кувайцев.

Директор «Зеленого хозяйства» пообещал, что новые деревья будут поливать вплоть до заморозков, чтобы они адаптировались на Московской.