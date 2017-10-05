На улице Московской посадили новые деревья. Засыпая землей корни, глава администрации города Виктор Кувайцев в шутку дал распоряжение директору «Зеленого хозяйства», чтобы метки на растения поставил и по-особому за ними ухаживал.
Около 80% деревьев приживаются, а на место погибших высаживают новые.
«Мы провели ревизию, у нас в центре города чуть более 200 приствольных кругов остались свободны. Где-то деревья погибли, где-то их погубили. Сейчас мы подобрали саженцы, здесь сажаем липу», - рассказал Виктор Кувайцев.
Директор «Зеленого хозяйства» пообещал, что новые деревья будут поливать вплоть до заморозков, чтобы они адаптировались на Московской.
Вот за это большое уважение кувайцеву! Хоть кто то озеленением занялся!