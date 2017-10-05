05.10.2017 | 17:23

Прокуратура выявила грубые нарушения требований земельного законодательства администрацией Пензенского района.

Было установлено, что не соблюдались сроки предоставления земельных участков без проведения торгов по заявлениям заинтересованных лиц. Членам садовых товариществ отказывали в бесплатном предоставлении земли в собственность.

Также оказалось, что администрация района при рассмотрении заявлений об утверждении схем расположения земельных участков использовала «двойные стандарты».

Обратившаяся с документами женщина получила категорический отказ, а подавшему заявление мужчине пообещали рассмотреть дело, если он предоставит дополнительные сведения.

Кроме того, вскрылись факты незаконных отказов в проведении аукционов по заявлениям заинтересованных лиц, выявились нарушения сроков проведения аукционов по предоставлению земельных участков в аренду, неисполнение обязанности по направлению участникам аукциона уведомлений.

«По всем указанным фактам главе администрации района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, один муниципальный служащий привлечен к дисциплинарной ответственности», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Помимо этого, в отношении первого заместителя главы администрации района Александра Левочкина возбуждено два дела за нарушение сроков рассмотрения заявлений граждан о предоставлении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

«По результатам их рассмотрения мировым судом он оштрафован на общую сумму 2 000 рублей», - добавила Светлана Артамонова.