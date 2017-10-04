04.10.2017 | 12:43

Жительница с. Кижеватово через суд взыскала cо своей управляющей компании и ООО «Национальная строительная компания» ущерб от пожара, возникшего из-за стиральной машины.

ЧП произошло 18 апреля. В квартире женщины сгорели стиральная машина, микроволновая печь, холодильник, кухонная плита, а также оказались повреждены мебель и кухня.

«Согласно техническому заключению очаг пожара располагался в месте установки стиральной машины. Возгорание произошло во время установки прибора электроучета для соседней квартиры в электрощите, питающем также квартиру истицы. Работу проводил электрик ООО «Национальная строительная компания», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Пожар начался из-за перегрева и возгорания изоляции кабеля стиральной машины, произошедших вследствие подключения к розетке двух силовых («фазных») проводов.

Управляющая компания - ООО «РемТеплоВодомонтаж» - заявила, что не является надлежащим ответчиком по делу. Однако Бессоновский суд с этим не согласился: она не исполнила должным образом свои обязанности по содержанию электропроводки. Компании следовало проводить плановые осмотры, в ходе которых было бы выявлено неправильное подключение стиральной машины.

ООО «Национальная строительная компания» также не планировало возмещать пострадавшей ущерб. Его представитель утверждал, что на момент возгорания электрик, устанавливающий прибор учета, в организации не числился.

Однако в суде этот довод был опровергнут; также выяснилось, что мужчина был допущен к работе без профессиональной подготовки и специального обучения.

«В результате суд вынес решение о взыскании с двух ответчиков солидарно 344 713 руб. – сумма причиненного ущерба - и 32 000 руб. – расходы на экспертизу. Не согласившись с решением, представитель ООО «Национальная строительная компания» подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения», - сообщили в областном суде.