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Общество | Земетчинца, задолжавшего детям более 200 тысяч, лишили водительских прав

04.10.2017|13:03
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Суд вынес приговор 36-летнему жителю поселка Земетчино Пензенской области за неуплату алиментов двум несовершеннолетним детям.

Мужчина длительное время не выделял деньги на содержание 17-летней дочери и 13-летнего сына. В результате долг сельчанина составил более 200 тысяч рублей. Добровольно гражданин его выплачивать не хотел и скрывался от судебного пристава.

«Чтобы сподвигнуть его к выполнению решения суда, судебный пристав - исполнитель ограничил должника в специальном праве на управление транспортным средством. Постановление было направлено для исполнения в ОГИБДД ОМВД России по Земетчинскому району», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП РФ.

Но мужчина и после вручения этого постановления продолжал передвигаться на машине.

Впоследствии он был задержан правоохранителями, и на него составили протокол за нарушение временного ограничения на пользование автомобилем.

«Мировой судья, рассмотрев материал дела об административном нарушении, вынес решение назначить должнику наказание в виде лишения водительских прав на шесть месяцев», - добавили в пресс-службе.

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Гость|04.10.2017 13:27|

penzainform.ru писал(a):

Но мужчина и после вручения этого постановления продолжал передвигаться на машине.

Впоследствии он был задерж

теперь будет ползать (быстрее задержать можно будет

Гость|04.10.2017 13:29|

Права забрали постановление исполнено,что хотите???

Гость|04.10.2017 14:03|

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://2qu.ru/nikodex

Имя: Гость
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