04.10.2017 | 13:03

Суд вынес приговор 36-летнему жителю поселка Земетчино Пензенской области за неуплату алиментов двум несовершеннолетним детям.

Мужчина длительное время не выделял деньги на содержание 17-летней дочери и 13-летнего сына. В результате долг сельчанина составил более 200 тысяч рублей. Добровольно гражданин его выплачивать не хотел и скрывался от судебного пристава.

«Чтобы сподвигнуть его к выполнению решения суда, судебный пристав - исполнитель ограничил должника в специальном праве на управление транспортным средством. Постановление было направлено для исполнения в ОГИБДД ОМВД России по Земетчинскому району», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП РФ.

Но мужчина и после вручения этого постановления продолжал передвигаться на машине.

Впоследствии он был задержан правоохранителями, и на него составили протокол за нарушение временного ограничения на пользование автомобилем.

«Мировой судья, рассмотрев материал дела об административном нарушении, вынес решение назначить должнику наказание в виде лишения водительских прав на шесть месяцев», - добавили в пресс-службе.