04.10.2017 | 09:36

ПАО «Т Плюс» продолжает ремонтировать теплосети на нескольких участках в Пензе. Однако представители компании затрудняются ответить, каковы причины срыва сроков, почему не соблюдается технология укладки трубопроводов, не выдерживаются сроки затвердевания бетона, не в полном объеме проводится анализ сварочных швов.

Сложившаяся ситуация обсуждалась во вторник, 3 октября, на заседании штаба по пуску тепла в городской администрации.

Зампред областного правительства Дмитрий Семенов отметил, что постоянное нарушение строительных норм и правил подрядчиком уже приводило к тому, что на улице Циолковского, к примеру, несколько раз в год раскапывали асфальт. И таких примеров, по мнению чиновника, можно привести много.

«Вы растрачиваете денежные средства жителей города, которые они платят за потребленные ресурсы, нарушаете благоустройство улиц, разрушая асфальтовое покрытие городских дорог и тротуаров, зеленые зоны. Откуда такая безответственность?» - поинтересовался Дмитрий Семенов у подрядчика.

Заммэра Юрий Ильин также возмутился срывом сроков и напомнил, как ПАО «Т плюс», разрыв улицу Пушкина, практически несколько месяцев не вело там работ.

«Жители сидели без горячей воды, а теперь сидят без тепла. И при этом директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов сообщает пензенцам, какие огромные денежные средства компания вложила в ремонт сетей в Пензе. ПАО «Т Плюс» нужно просто работать», - заключил Юрий Ильин.