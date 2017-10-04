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Общество | Юрий Ильин о ремонте теплосетей: ПАО «Т Плюс» нужно просто работать

04.10.2017|09:36
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ПАО «Т Плюс» продолжает ремонтировать теплосети на нескольких участках в Пензе. Однако представители компании затрудняются ответить, каковы причины срыва сроков, почему не соблюдается технология укладки трубопроводов, не выдерживаются сроки затвердевания бетона, не в полном объеме проводится анализ сварочных швов.

Сложившаяся ситуация обсуждалась во вторник, 3 октября, на заседании штаба по пуску тепла в городской администрации.

Зампред областного правительства Дмитрий Семенов отметил, что постоянное нарушение строительных норм и правил подрядчиком уже приводило к тому, что на улице Циолковского, к примеру, несколько раз в год раскапывали асфальт. И таких примеров, по мнению чиновника, можно привести много.

«Вы растрачиваете денежные средства жителей города, которые они платят за потребленные ресурсы, нарушаете благоустройство улиц, разрушая асфальтовое покрытие городских дорог и тротуаров, зеленые зоны. Откуда такая безответственность?» - поинтересовался Дмитрий Семенов у подрядчика.

Заммэра Юрий Ильин также возмутился срывом сроков и напомнил, как ПАО «Т плюс», разрыв улицу Пушкина, практически несколько месяцев не вело там работ.

«Жители сидели без горячей воды, а теперь сидят без тепла. И при этом директор Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Суслов сообщает пензенцам, какие огромные денежные средства компания вложила в ремонт сетей в Пензе. ПАО «Т Плюс» нужно просто работать», - заключил Юрий Ильин.

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Гость|04.10.2017 09:46|

Иными словами ...на данный момент и сею пору они просто воруют ?

Гость|04.10.2017 09:50|

А Горводоканал пока в стороне значит со своими "деревянными электродами", те еще упыри живущие за счет администрации, полипропилен у них запрещенное слово, только чопики.

Гость|04.10.2017 09:51|

Кроме заседаний что-нибудь делается? На улице +1, дома +15 А ничего не делается, только заседают.

Гость|04.10.2017 09:52|

Правильно надо работать, а не зарабатывать В данном случае.

А Т плюс деньги вложил знал какой город берет на обслуживание. Думали прокатит как дорожники на мелкоямочных ремонтах. Не устраивает пошел вон из Пензы другие возьмутся. Конкретно надо их к ногтю сразу в СИЗО на сутки обдумать план дальнейших работ.

Гость|04.10.2017 09:53|

Когда дадут отопления на ул. Луначарского? Раскопать раскопали, а работы не ведутся.

Гость|04.10.2017 09:55|

Они капают видимость создают работы. А результата нет!

Гость|04.10.2017 09:59|

Гость писал(a):

Кроме заседаний что-нибудь делается? На улице +1, дома +15
вранье: +15 было дома когда ТЭЦ рванула зимой. при этом на улице было -10-20.

Гость|04.10.2017 10:03|

нужно просто работать», - заключил Юрий Ильин.

Это г-н Ильин, вы бы себе посоветовали.

Гость|04.10.2017 10:04|

Это на какой улице +1?Адрес?Совсем заврались.

Гость|04.10.2017 10:05|

Т Плюс плюет на губернатора!

Гость|04.10.2017 10:07|

Школа 16 - дети мерзнут!! КОГДА БУДЕТ ОТОПЛЕНИЕ????

Гость|04.10.2017 10:12|

В квартире +14, когда порядок наведет губернатор?

Гость|04.10.2017 10:13|

выше + 10 в квартире это нормально жить можно

Гость|04.10.2017 10:16|

Гость писал(a):

А Горводоканал пока в стороне значит со своими "деревянными электродами", те еще упыри живущие за счет администрации, полипропилен у них запрещенное слово, только чопики.
вы в СКМ вопрос свой отправьте, они владельцы, деньги сосут только, но вложений минимум

Гость|04.10.2017 10:21|

Т плюс залетные халявщики, содрать бы только три шкуры!директор из мордовии сюда только на пресс-конференции приезжает, весь персонал порезали! а тариф им давай повышай в три раза!!

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Имя: Гость
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