04.10.2017 | 15:16

В Пензенском районе глав администраций пяти сельсоветов (Алферьевского, Большееланского, Богословского, Краснопольского и Покрово-Березовского) привлекли к административной ответственности за нарушения бюджетного законодательства.

Муниципальные задания по учреждениям культуры на 2016 год руководителями органов местного самоуправления были утверждены с нарушением установленного срока и не на тот период.

«Несмотря на многочисленные изменения размеров субсидий, предоставляемых администрациями сельсоветов муниципальным учреждениям культуры, предыдущие соглашения об их предоставлении не отменялись, действовало сразу несколько соглашений, изменения в муниципальные задания не вносились», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Кроме того, соглашения о предоставлении субсидий были подписаны главами без утвержденных муниципальных заданий.

В итоге чиновники были привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 55 000 рублей.