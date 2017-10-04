04.10.2017 | 12:09

В Пензе на рынке «Октябрьский» во время внеплановой проверки сотрудники управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявили незаконную продажу перца и груш.

41,32 кг перца украинского происхождения и 55,2 кг груш продавали два предпринимателя. При этом следы маркировки на подкарантинной продукции были стерты, а документы, подтверждающие безопасность и легальность свежих продуктов, отсутствовали.

В отношении предпринимателей, реализовывавших подозрительные овощи и фрукты, возбуждены дела об административном нарушении.

«Запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция была изъята и уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в районе села Чемодановка Пензенской области», - сообщили в Россельхознадзоре.