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Общество | В Чемодановке уничтожили более 96 кг украинских груш и перца

04.10.2017|12:09
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В Пензе на рынке «Октябрьский» во время внеплановой проверки сотрудники управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявили незаконную продажу перца и груш.

41,32 кг перца украинского происхождения и 55,2 кг груш продавали два предпринимателя. При этом следы маркировки на подкарантинной продукции были стерты, а документы, подтверждающие безопасность и легальность свежих продуктов, отсутствовали.

В отношении предпринимателей, реализовывавших подозрительные овощи и фрукты, возбуждены дела об административном нарушении.

«Запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция была изъята и уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в районе села Чемодановка Пензенской области», - сообщили в Россельхознадзоре.

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Гость|04.10.2017 12:31|

лучше бы бомжарам раздали, которые на том же полигоне обитают!!!

Гость|04.10.2017 12:36|

А в дет.домах у нас все походу объелись уже...((

Гость|04.10.2017 12:40|

Идиоты! А разве груши и перец тоже имеют национальность??????

Гость|04.10.2017 12:46|

ПЕНСИОНЕРАМ РАЗДАЙТЕ!

Гость|04.10.2017 12:47|

В школы и детсады отправьте ИДИОТЫ!

Гость|04.10.2017 13:00|

Вы что верите про 96 кг через границу????

Гость|04.10.2017 13:00|

Взорвать надо было!!!! Вражий урожай! Механическим способом-не солидно ...Грушки,поди,вкусненькие были... НО ВРАЖЬИ!!!!

Гость|04.10.2017 13:02|

А двум предпринимателям срок за попытку диверсии!

Гость|04.10.2017 13:11|

Смех, да и только. Медаль еще надо дать за уничтожение контрабанды...

Гость|04.10.2017 13:18|

96 кг??? ахаа ото мешок один!!! я там понимаю фару везли, тон 20 , может они у дачника у кокого мешок отняли???

Гость|04.10.2017 13:20|

Это ж теперь и яблоки с дачи не привезешь. Отберут и уничтожат!

Гость|04.10.2017 13:29|

устроили показуху клоуны!

Гость|04.10.2017 13:30|

уничтожили механическим способом, смешно да и только. Такие килограммы да в соковыжималку

Гость|04.10.2017 13:48|

Гость писал(a):

уничтожили механическим способом, смешно да и только
трактор завести дороже

Гость|04.10.2017 13:49|

Гость писал(a):

уничтожили механическим способом, смешно да и только

трактор завести дороже

И эту гос службу мы содержим пора разобраться а то мож кто зажрался

Имя: Гость
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