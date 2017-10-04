04.10.2017 | 16:52

Кубок чемпионата мира по футболу 2018 года будет выставляться на Фонтанной площади Спутника с четверг, 5 октября, с 14:30, но свободный доступ к нему откроется только в 16:30. Об этом сообщается на сайте микрорайона.

Кубок, сделанный из чистого золота, установят в специальном шатре. Пензенцы смогут сфотографироваться с ним в порядке живой очереди, однако им придется пропускать вперед обладателей пригласительных.

Доступ к трофею закроют к 19:00. В это время состоится праздничный салют.

Изначально Пензы не было в списке 24 городов, в которых должен побывать кубок за 123 дня тура. Там значились только Красноярск, Омск, Челябинск, Уфа, Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тула, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар, Сочи, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москва.

Согласно карте маршрута кубок до 4 октября должен экспонироваться в Перми, а с 6-го - в Саранске. Однако между этими точками теперь появилась Пенза.