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Общество | У пензенцев будет 2,5 часа, чтобы сфотографировать Кубок ЧМ по футболу

04.10.2017|16:52
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Кубок чемпионата мира по футболу 2018 года будет выставляться на Фонтанной площади Спутника с четверг, 5 октября, с 14:30, но свободный доступ к нему откроется только в 16:30. Об этом сообщается на сайте микрорайона.

Кубок, сделанный из чистого золота, установят в специальном шатре. Пензенцы смогут сфотографироваться с ним в порядке живой очереди, однако им придется пропускать вперед обладателей пригласительных.

Доступ к трофею закроют к 19:00. В это время состоится праздничный салют.

Изначально Пензы не было в списке 24 городов, в которых должен побывать кубок за 123 дня тура. Там значились только Красноярск, Омск, Челябинск, Уфа, Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тула, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар, Сочи, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москва.

Согласно карте маршрута кубок до 4 октября должен экспонироваться в Перми, а с 6-го - в Саранске. Однако между этими точками теперь появилась Пенза.

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Гость|04.10.2017 17:13|

penzainform.ru писал(a):

Доступ к трофею закроют к 19:00. В это время состоится праздничный салют.
Трофей (добыча) — оружие и другая добыча, захваченная при победе над неприятелем. Может быть я чего-то упустил? А когда Россия его завоевала?

Гость|04.10.2017 17:20|

Отменить этот чемпионат вовсе.

Гость|04.10.2017 17:21|

Гость писал(a):

Отменить этот чемпионат вовсе.
Отменят.

Да и чиновникам теперь все равно-деньги давно попилены.

Гость|04.10.2017 17:38|

penzainform.ru писал(a):

в порядке живой очереди, однако им придется пропускать вперед обладателей пригласительных.
Хаха, хорошая попытка, но нет. 2,5 часа мерзнуть, что бы не попасть.

Гость|04.10.2017 17:45|

Гость писал(a):

Хаха, хорошая попытка, но нет. 2,5 часа мерзнуть, что бы не попасть.
Там настолько много дураков будет?

Гость|04.10.2017 17:50|

из Перми в Пензу - символично )))

Гость|04.10.2017 18:03|

Гость писал(a):

из Перми в Пензу - символично )))
То есть из одной большой дыры,в дырку поменьше)))

Гость|04.10.2017 18:13|

Скажите пожалуйста кто-нибудь, как получить пригласительные в Пензе? Увидеть кубок мира своими глазами является большой моей мечтой.

Гость|04.10.2017 18:18|

penzainform.ru писал(a):

на Фонтанной площади Спутника
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ПОЧЕМУ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ В СЕЛЕ У ЧЁРТА НА КУЛИЧКАХ???

Гость|04.10.2017 18:19|

Гость писал(a):

Скажите пожалуйста кто-нибудь, как получить пригласительные в Пензе? Увидеть кубок мира своими глазами является большой моей мечтой.
Фетишизм какой-то. В чем кайф-то?Ну,там, Кабельский балдеет,а остальным какой профит?

Гость|04.10.2017 18:21|

Гость писал(a):

Скажите пожалуйста кто-нибудь, как получить пригласительные в Пензе? Увидеть кубок мира своими глазами является большой моей мечтой.
Ну увидишь.И что?Это просто неодушевленный предмет.

Гость|04.10.2017 18:24|

Кайф,это когда ты выиграл этот кубок.А так,похвалиться,что держал хоккеиста за яй... ой,в смысле кубОк.

Гость|04.10.2017 18:25|

С поклонской согласовали

Гость|04.10.2017 18:27|

В мордовии игры чемпионата мира. В Пензе покажут кубок. Почувствуй разницу.

Гость|04.10.2017 18:29|

Покажите игрокам зенит пенза кубок

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Имя: Гость
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