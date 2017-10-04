04.10.2017 | 16:52

«Правовой марафон» - так называется федеральный проект, в рамках которого пожилые люди просвещаются по важным для них вопросам.

Консультации проводят представители разных ведомств: МВД, Пенсионного фонда, министерства здравоохранения.

«Инвалиды войны, участники, ветераны боевых действий, жители, награжденные знаком блокадного Ленинграда, лица, работавшие во время Великой Отечественной войны, имеют право на оказание бесплатной помощи», - сообщил начальник отдела лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Пензенской области Валерий Гришин.

Тема обеспечения лекарствами очень волнует льготников. Большинству они жизненно необходимы, но на всех порой не хватает денег.

Не менее важно пожилым разобраться с хитросплетениями пенсионного законодательства, а также как уберечься от посягательств мошенников. Полицейские предупреждают бабушек и дедушек.

«Если к вам подходит незнакомый человек, предлагает снять порчу или еще что-то, скажите: «Сейчас я позвоню своему полицейскому, он лучше разберется». Если этот человек с благими намерениями, он не испугается и не убежит», - отметил начальник отдела УМВД России по Пензенской области Михаил Янгулов.

«Правовой марафон» для пенсионеров завершился благополучно: финишировали все, то есть каждый смог задать специалистам интересующие вопросы.