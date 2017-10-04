Надписи на стеле с письмом потомкам пришлось удалять специальной насадкой

04.10.2017 | 17:24

Коммунальщик Андрей Зиновьев впервые столкнулся с действиями вандалов. Мужчина устраняет надписи, оставленные неизвестными на гранитной стеле на набережной. Действует при помощи специальной насадки в виде веника из металлических прутьев: ацетоном краску оттереть не удалось.

«Медленно, но она счищает, а текстура камня остается. На набережной делают ремонт, хотят сделать для людей как лучше. У меня нет слов. Это нелюди», - заявил Андрей Зиновьев.

Напомним, что на прошлой неделе горожане заметили на стеле каракули. Неизвестные испортили плиту в центре города черной краской.

«Делали это наверняка ночью, а не днем. Днем прохожие бы остановили», - предположил житель Пензы Сергей.

Через месяц здесь должны будут вскрыть письма потомкам, замурованные в граните десятки лет назад. К этому событию стелу у «Ростка» готовили.

«Мы выполняем не реконструкцию, а капитальный ремонт. Он предусматривает замену покрытия. В рамках первого этапа установка камер не предусмотрена», - уточнил начальник УКС г. Пензы Игорь Умнов.

Возможно, они появятся здесь позже. И тогда у потомков борцов за светлое будущее не поднимется рука на то, чтобы испортить созданное еще в прошлом веке.