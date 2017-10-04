04.10.2017 | 15:33

Недалеко от дома № 20 на ул. Леонова на дороге из-под асфальта забил источник. Природу его происхождения пояснили сотрудники коммунальной организации.

«Хороший чугунный водопровод, просто грунт играет и ломает. Он лопается - и все», - сообщил мастер Октябрьского участка ООО «Горводоканал» Александр Ромашкин.

Голыми руками за мокрое дело взялись не сразу. Прежде чем починить трубу, нужно сначала перекрыть воду, а значит ограничить ее подачу и потребителям.

«Два или три дома, не больше. А на какой срок - вскрытие покажет», - вздохнул Александр Ромашкин.

Кстати, об этом участке улицы Леонова ходит недобрая молва. Коммунальные аварии происходят здесь довольно часто. И каждый ремонт сопровождается заплаткой на дороге. А на нее относительно недавно положили новый асфальт.