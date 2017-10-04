Пензенское информационное агентство|18+|Среда|4 окт 2017|20:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  67.94  |  $  57.78
 

Общество | На улице Леонова из-под асфальта забил источник

04.10.2017|15:33
Печать

Недалеко от дома № 20 на ул. Леонова на дороге из-под асфальта забил источник. Природу его происхождения пояснили сотрудники коммунальной организации.

«Хороший чугунный водопровод, просто грунт играет и ломает. Он лопается - и все», - сообщил мастер Октябрьского участка ООО «Горводоканал» Александр Ромашкин.

Голыми руками за мокрое дело взялись не сразу. Прежде чем починить трубу, нужно сначала перекрыть воду, а значит ограничить ее подачу и потребителям.

«Два или три дома, не больше. А на какой срок - вскрытие покажет», - вздохнул Александр Ромашкин.

Кстати, об этом участке улицы Леонова ходит недобрая молва. Коммунальные аварии происходят здесь довольно часто. И каждый ремонт сопровождается заплаткой на дороге. А на нее относительно недавно положили новый асфальт.

0
0
0
0
 
Гость|04.10.2017 18:49|

СУПЕРЧОПИК вам в помощь!!! :)

Гость|04.10.2017 19:35|

Вулкан где-то бахнул, что грунт заиграл? А она лопнула и сё...

Гость|04.10.2017 19:56|

penzainform.ru писал(a):

«Два или три дома, не больше. А на какой срок - вскрытие покажет», - вздохнул Александр Ромашкин.

Кстати, об этом участке улицы Леонова ходит недобрая молва.

Да уж,Леонова и Циолковского роют каждый год.

Гость|04.10.2017 20:05|

Это кувака прорвалась.....

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!