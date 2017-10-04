04.10.2017 | 16:14

Компаниям «Т Плюс», занимающимся ремонтом теплосетей в Пензе, выдано 126 предписаний. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в среду, 4 октября.

В настоящее время на контроле Департамента ЖКХ находятся 37 объектов, где велись земляные работы, на 16 из них все завершено, на 21 требуется восстановить нарушенное благоустройство.

«Данными компаниями систематически нарушаются сроки осуществления земляных работ по ремонту тепловых сетей и своевременно не восстанавливается нарушенное в ходе работ благоустройство», - пояснили в пресс-службе.

В частности, на улице Пушкина капитальный ремонт теплотрассы был начат 8 июня и должен был окончиться 15 сентября, однако до настоящего времени не завершился.

В итоге на юридических лиц подрядных организаций было составлено 37 протоколов об административных правонарушениях: 26 - на АО «Т плюс Теплосеть Пенза», 9 - на Мордовский филиал ПАО «Т Плюс», 1 - на ООО «Теплострой-Сервис» и 1 - на ООО «Флагман Инжиниринг».