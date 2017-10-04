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Общество | Компаниям, ремонтирующим сети в Пензе, выдали 126 предписаний

04.10.2017|16:14
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Компаниям, занимающимся ремонтом теплосетей в Пензе, выдано 126 предписаний. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в среду, 4 октября.

В настоящее время на контроле Департамента ЖКХ находятся 37 объектов, где велись земляные работы. На 16 из них все завершено, на 21 требуется восстановить нарушенное благоустройство.

«Данными компаниями систематически нарушаются сроки осуществления земляных работ по ремонту тепловых сетей и своевременно не восстанавливается нарушенное в ходе работ благоустройство», - пояснили в пресс-службе.

В частности, на улице Пушкина капитальный ремонт теплотрассы был начат 8 июня и должен был окончиться 15 сентября, однако до настоящего времени не завершился.

В итоге на юридических лиц подрядных организаций было составлено 37 протоколов об административных правонарушениях: 26 - на АО «Т плюс Теплосеть Пенза», 9 - на Мордовский филиал ПАО «Т Плюс», 1 - на ООО «Теплострой-Сервис» и 1 - на ООО «Флагман Инжиниринг».

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Гость|04.10.2017 16:25|

А дальше что? куда они с этими протоколами?

Гость|04.10.2017 16:31|

Гость писал(a):

А дальше что? куда они с этими протоколами?
Ну если на мягкой бумаге, то...

Гость|04.10.2017 16:45|

КАКОЙ Р Е З У Л Ь Т А Т ! ! !

Гость|04.10.2017 16:46|

Показать работу по производству предписаний.

Гость|04.10.2017 17:00|

Почему не было выписано ни одного протокола на Ильина?

Два года назад было выписано ПЯТЬ!

Гость|04.10.2017 17:07|

Должны были выписывать штраф за каждый многоквартирный дом без горячей воды, но как всегда выписали для видимости.

Гость|04.10.2017 17:33|

Почему администрация города не обращается в прокуратуру? Неужели они заодно с "Т Плюс". были откаты?

Почему администрация города, где два десятка контор, занимающихся ЖКХ не предъявила иск к мордовским бездельникам. Время работ по реконструкции трую определены законом. Время отключения горячей воды определено законом. За все. что сверх этого установленного времени, "Т Плюс" обязана платить потребителям за неустойку. Почему мэр города Кувайцев бездельничает, почему не отстаивает интересы жителей города. как это ему положено???

Гость|04.10.2017 17:40|

У администрации дома тепло.

Гость|04.10.2017 17:49|

А чего подметает?

Гость|04.10.2017 17:58|

Гость писал(a):

А чего подметает?
кто сказал,что подметает?! он "вяло машет"!!!

Гость|04.10.2017 18:01|

Воды горячей нет-катастрофа!От этого дома холодно,а не от отсутствия отопления.Да всегда тепло включали 15 ОКТЯБРЯ!

Гость|04.10.2017 18:04|

Гость писал(a):

Почему администрация города не обращается в прокуратуру? Неужели они заодно с "Т Плюс". были откаты?
У администрации уровень не тот,точнее сказать БОЯТСЯ,сравнение-моська и СЛОН. Удивительно что предписания выписали,теперь походу сидят и очкуют

Гость|04.10.2017 18:15|

Доиграются в администрации в наказалки.Как бахнут тариф раза в три и пипец народу местному.

Гость|04.10.2017 18:18|

Пора Ильина гнать

Гость|04.10.2017 18:27|

Деньги отдайте Т плюс, за тепло. А потом претензии, не делайте из людей ,,,,

Имя: Гость
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