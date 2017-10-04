04.10.2017 | 12:03

Во вторник, 3 октября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в Москве принял участие в торжественном мероприятии, посвященном завершению уничтожения запасов химического оружия в России.

Председатель Государственной комиссии по химическому разоружению, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич назвал этот процесс историческим фактом, который еще предстоит достойным образом оценить.

В Пензенской области работы по ликвидации были успешно завершены в 2015 году.

«Уничтожено 6 885 тонн авиационных химических боеприпасов, снаряженных фосфорорганическими отравляющими веществами, что составляло более 17% от общего запаса отравляющих веществ на территории Российской Федерации», - уточнил губернатор.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в настоящее время прорабатывается проект дальнейшего «мирного» использования завода.

В рамках торжества Иван Белозерцев получил знак отличия «За заслуги в уничтожении химического оружия».