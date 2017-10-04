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Общество | И. Белозерцев получил знак отличия за заслуги в уничтожении химоружия

04.10.2017|12:03
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Во вторник, 3 октября, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в Москве принял участие в торжественном мероприятии, посвященном завершению уничтожения запасов химического оружия в России.

Председатель Государственной комиссии по химическому разоружению, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич назвал этот процесс историческим фактом, который еще предстоит достойным образом оценить.

В Пензенской области работы по ликвидации были успешно завершены в 2015 году.

«Уничтожено 6 885 тонн авиационных химических боеприпасов, снаряженных фосфорорганическими отравляющими веществами, что составляло более 17% от общего запаса отравляющих веществ на территории Российской Федерации», - уточнил губернатор.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в настоящее время прорабатывается проект дальнейшего «мирного» использования завода.

В рамках торжества Иван Белозерцев получил знак отличия «За заслуги в уничтожении химического оружия».

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Гость|04.10.2017 12:16|

Так это Василию Кузьмичу надо было давать. .

Гость|04.10.2017 12:21|

Вот-вот. В 2015 работы завершили, а тогда Кузьмич губернаторствовал. А нынешнему не стыдно ни за что награду получить? Фи...

Гость|04.10.2017 12:22|

почему трут коменты, что уничтожение химоружия - заслуга Кузьмича? Что тут не так?

Гость|04.10.2017 12:24|

Гость писал(a):

Так это Василию Кузьмичу надо было давать.
Ему уже воздали свыше за эту заслугу.

Гость|04.10.2017 12:32|

Губернатор вам не стыдно ?

Имя: Гость
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