03.10.2017 | 17:44

В холле детской школы искусств открыли экспозицию в честь юбилея гражданской обороны. 4 октября ведомству исполняется 85 лет.

Ветеран Валерий Верещагин на выставке рассказал, какими средствами защиты пользовался он и другие участники ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

«Было очень большое количество людей, потому что меняли их по объему дозы. Работали очень коротко, нужны были большие людские ресурсы», - отметил он.

На торжественное мероприятие пригласили не только ветеранов и действующих сотрудников гражданской обороны. Среди присутствующих в зале были и будущие спасатели. Например, Антон Гузас. Молодой человек выбрал профессию пожарного.

«Я изначально хотел поступить на государственную службу. Была мечта поступить на военную, но не вышло. Я поступил в наш университет. Там мне все очень нравится, идет прекрасная подготовка специалистами из МЧС», - рассказал Антон.

Люди в синей форме приходят на помощь как в военное, так и в мирное время - в случае наводнений, пожаров, землетрясений, аварий на предприятиях. На их счету не одна тысяча спасенных жизней.

«Искренне желаю вам всем здоровья, долгих лет жизни, радости, счастья, исполнения всех планов и надежд. Обеспечить безопасность России и ее граждан - это наш святой долг», - обратился к собравшимся начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.