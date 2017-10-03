03.10.2017 | 16:42

В Пензе МУП «Жилье-22» по ОЖФ оштрафовали за нарушение санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации жилых помещений.

Поводом для судебного разбирательства стало состояние подвалов жилого дома № 2 на улице Конструкторской. В подвальных помещениях 1-го и 3-го подъездов нашли следы подтопления канализационными водами (сырой грунт, лужи воды), а местами - бытовые отходы.

Кроме того, на отверстии в подвальное помещение на уровне 1-го подъезда не было сетки или решетки, а на вентиляционном отверстии на уровне 6-го подъезда сетка была порвана. Это является нарушением санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению дератизационных мероприятий (комплексных мер по уничтожению грызунов).

«Первомайский районный суд г. Пензы постановил МУП «Жилье-22» по ОЖФ признать виновным в совершении административного правонарушения и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей», - сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.