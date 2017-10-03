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Общество | Прокуратура заинтересовалась Пензенской районной больницей

03.10.2017|10:43
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В Пензенской районной больнице выявлены нарушения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что 14 врачей, находящихся в непосредственном контакте с детьми, не предоставили справки о наличии или отсутствии у них судимости либо факта уголовного преследования в отношении них.

Между тем по закону доктора, имеющие или имевшие судимость, не должны допускаться к трудовой деятельности в сфере медицинского обеспечения с участием несовершеннолетних.

«По результатам проверки главному врачу ГБУЗ «Пензенская районная больница» внесено представление, которое находится на рассмотрении», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|03.10.2017 11:03|

Больше походу делать нечего

Гость|03.10.2017 11:15|

Сайты о продаже леопардов, отсутствие справочек и др. бумажек, борьба с ветряными мельницами это все, фикция, никто в области не надзирает у нас, только по команде "фас".

Гость|03.10.2017 11:16|

Доктора только откинулись, а дипломы в ларьках купили. Ужас какой.

Гость|03.10.2017 11:19|

Типа прокуратура не работает?А то,что убийца будет "лечить" ваших детишек,это нормально?

Гость|03.10.2017 11:41|

Сам-то понял, что написал? Что, лавры Рюмина или Тимашук покоя не дают?

Гость|03.10.2017 11:54|

был я в этой больнице - это УЖАС. прием 2 раза в неделю по 4 часа

Имя: Гость
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