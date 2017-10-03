03.10.2017 | 10:43

В Пензенской районной больнице выявлены нарушения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что 14 врачей, находящихся в непосредственном контакте с детьми, не предоставили справки о наличии или отсутствии у них судимости либо факта уголовного преследования в отношении них.

Между тем по закону доктора, имеющие или имевшие судимость, не должны допускаться к трудовой деятельности в сфере медицинского обеспечения с участием несовершеннолетних.

«По результатам проверки главному врачу ГБУЗ «Пензенская районная больница» внесено представление, которое находится на рассмотрении», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.