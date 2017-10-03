03.10.2017 | 15:46

Пока автовладельцы спокойно спят, их машины, оставленные на тротуаре у дома, исчезают. Пензенские дворы очищают от хаотично припаркованного транспорта. Под покровом темноты, когда у многоэтажек скапливаются десятки легковушек, приступают к действиям сотрудники ГИБДД и работники эвакуационной службы.

В жилых зонах проблема со стоянками ощущается остро. На территории многих дворов просто нет специальных площадок для машин. Вот и приходится владельцам захватывать любой свободный клочок земли или асфальта. При этом ущемляют интересы других жильцов.

«Проходить с ребенком по тротуару плохо, приходится обходить лужи и грязь», - посетовал житель г. Пензы Михаил Пудовкин.

«Дети выходят, за машинами не видно, а машины едут со скоростью и почти никогда не замедляют ход», - добавила другая горожанка Татьяна Терехина.

Припаркованные у домов автомобили доставляют неудобства не только пешеходам. Стихийные стоянки мешают пожарным машинам и каретам скорой помощи быстро добраться до места ЧП. Так случилось в августе 2016-го, когда в высотке на Ладожской вспыхнул балкон.

«Для того чтобы установить автолестницу, нам нужен размах в районе пяти-шести метров. Люди на руках растаскивали машины», - рассказал тогда начальник специализированной пожарно-спасательной части Вячеслав Морозов.

Сейчас с незаконными парковками во дворах борются при помощи эвакуаторов. Только за прошлую неделю на спецстоянку вывезли более 100 автомобилей.