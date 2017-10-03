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Общество | Пензенец занял второе место на конкурсе «Студенчество России - 2017»

03.10.2017|16:46
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Студент 1-го курса магистратуры Института физической культуры и спорта ПГУ Дмитрий Февралев стал вице-мистером на 11-м Всероссийском конкурсе красоты, интеллекта, творчества и спорта «Студенчество России - 2017».

«Я чувствовал, что подготовлен лучше всех. Мы начали подготовку заранее, мне помогала вся команда ПГУ», - отметил Дмитрий.

Конкурс проходил в Челябинске в три этапа. Спортивный включал сдачу норм ГТО, и Дмитрий получил золотую медаль. Затем была победа в интеллектуальном состязании.

В финале молодые люди показывали свои творческие номера, рассказывали легенду о родном крае. Был также выход в национальном костюме и завершающее дефиле в вечернем. И в итоге пензенскому студенту чуть-чуть не хватило до безоговорочной победы.

«Как сказал мне главный режиссер и директор конкурса, наверное, не зацепил жюри», - поделился Дмитрий.

И тем не менее Дмитрий Февралев в следующем году вновь собирается на конкурс «Мистер Студенчество России», но уже не в качестве претендента на победу, а как один из организаторов. Он получил приглашение от директора и режиссера шоу.

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