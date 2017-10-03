Студент 1-го курса магистратуры Института физической культуры и спорта ПГУ Дмитрий Февралев стал вице-мистером на 11-м Всероссийском конкурсе красоты, интеллекта, творчества и спорта «Студенчество России - 2017».
«Я чувствовал, что подготовлен лучше всех. Мы начали подготовку заранее, мне помогала вся команда ПГУ», - отметил Дмитрий.
Конкурс проходил в Челябинске в три этапа. Спортивный включал сдачу норм ГТО, и Дмитрий получил золотую медаль. Затем была победа в интеллектуальном состязании.
В финале молодые люди показывали свои творческие номера, рассказывали легенду о родном крае. Был также выход в национальном костюме и завершающее дефиле в вечернем. И в итоге пензенскому студенту чуть-чуть не хватило до безоговорочной победы.
«Как сказал мне главный режиссер и директор конкурса, наверное, не зацепил жюри», - поделился Дмитрий.
И тем не менее Дмитрий Февралев в следующем году вновь собирается на конкурс «Мистер Студенчество России», но уже не в качестве претендента на победу, а как один из организаторов. Он получил приглашение от директора и режиссера шоу.
penzainform.ru писал(a):для чего собственно эти конкурсы красот и проводят.