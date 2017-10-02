02.10.2017 | 15:30

2 октября 2017 года в селе Евлашево Кузнецкого района отметили торжественным митингом. В этот день Наилю Усманову исполнился бы 41 год. Он учился в местной школе с 9-го по 11-й класс. В декабре 1994-го парня призвали в армию, а в апреле 1996 года мама узнала, что ее сын погиб в Чеченской Республике.

Посмертно Наиль был удостоен ордена Мужества. А теперь на здании учебного заведения, которое он закончил, появилась мемориальная доска.

Инициатива установки памятной доски принадлежит членам Пензенского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

«Мы в очередной раз устанавливаем мемориальный знак человеку, который отдал свою жизнь за то, чтобы мы жили в мирное время», - отметил председатель совета регионального отделения организации «Боевое братство» Юрий Краснов.

«Остается только память. Очень приятно, что односельчане, одноклассники помнят его, а не только наша семья», - подчеркнула сестра Наиля Гузель Усманова.

После торжественного митинга в школе прошли уроки памяти и мужества.