02.10.2017 | 15:33

В Кузнецком районе прокуратура оспорила 13 нормативных правовых актов в сфере подготовки к отопительному периоду, выявив их несоответствие действующему законодательству.

В частности, оспорено постановление администрации Анненковского сельсовета, которым было утверждено положение о комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии.

«В положении устанавливалось право комиссии проверять готовность к отопительному периоду только потребителей тепловой энергии, без включения в данный перечень теплосетевых и теплоснабжающих организаций», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Также нормам не соответствовали формулировки и перечень вопросов, входящих в компетенцию комиссии, и прописанный порядок ее действий.

«Все протесты рассмотрены и удовлетворены. В нормативные правовые акты внесены соответствующие изменения», - резюмировала Светлана Артамонова.