Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|2 окт 2017|16:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  67.91  |  $  57.81
 

Общество | В Кузнецком районе нашли нарушения в актах подготовки к отопительному сезону

02.10.2017|15:33
Печать

В Кузнецком районе прокуратура оспорила 13 нормативных правовых актов в сфере подготовки к отопительному периоду, выявив их несоответствие действующему законодательству.

В частности, оспорено постановление администрации Анненковского сельсовета, которым было утверждено положение о комиссии по проведению проверок готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии.

«В положении устанавливалось право комиссии проверять готовность к отопительному периоду только потребителей тепловой энергии, без включения в данный перечень теплосетевых и теплоснабжающих организаций», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Также нормам не соответствовали формулировки и перечень вопросов, входящих в компетенцию комиссии, и прописанный порядок ее действий.

«Все протесты рассмотрены и удовлетворены. В нормативные правовые акты внесены соответствующие изменения», - резюмировала Светлана Артамонова.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!