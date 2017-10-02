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Общество | В Чемодановке может появиться новая школа на 375 мест

02.10.2017|17:02
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В понедельник, 2 октября, на оперативном совещании в правительстве министр образования Пензенской области Александр Воронков рассказал губернатору Ивану Белозерцеву о том, где в регионе в ближайшее время должны появиться новые школы.

«В этом году Пензенская область прошла отбор в рамках подпрограммы программы РФ «Развитие образования», и запланировано строительство школы модульного типа на Шуисте на 660 мест. Строительство уже начато, ввод в эксплуатацию и оплата будут осуществлены в 2018 году», - рассказал Александр Воронков.

По словам министра, в 2018 году планируется снова принять участие в федеральном конкурсе - уже со школами в «Экоквартале» города Пензы на 1 100 мест и в селе Чемодановка Бессоновского района на 375. Необходимо начинать строительство школ, чтобы ввести их в эксплуатацию в 2019 году.

Александр Воронков уточнил, что по школе в «Экоквартале» готовится проектно-сметная документация.

«Можно прийти время, когда Российская Федерация закроет программу новых школ, и тогда мы будем обязаны строить их за свои средства. Поэтому надо сейчас, пока есть возможность, поднапрячься и в этих программах поучаствовать там, где есть вторая смена», - поставил задачу Иван Белозерцев.

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Гость|02.10.2017 17:57|

penzainform.ru писал(a):

Можно прийти время, когда Российская Федерация
что за мордовка пишет новости?

Имя: Гость
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