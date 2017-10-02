02.10.2017 | 10:37

Несмотря на то, что отопительный сезон в Пензе стартовал 27 сентября, на нескольких объектах продолжается капитальный ремонт сетей. Сроки его окончания обсуждали на заседании штаба в городской администрации в воскресенье, 1 октября.

По информации и. о. технического директора ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Дмитрия Шелехова, работы на улицах Пушкина и Чкалова завершатся не позднее 6 октября. Ранее эти сроки были под вопросом из-за больших объемов.

На улице Коммунистической ремонт продлится до полуночи 3 октября. В этот же день запланирована подача тепла и на проспект Строителей.

Также Дмитрий Шелехов сообщил о ситуации на улице Куйбышева, где ранее произошел порыв. К вечеру воскресенья утечку ликвидировали и начали проводить заполнение сетей.