02.10.2017 | 09:05

Пензенцы примут участие в IV окружном слете поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт», который будет проходить с 5 по 8 октября в Уфе.

В состав сурской команды вошли 25 представителей отряда «Поиск-вездеход», это ученики средних школ, студенты вузов, колледжей и техникумов.

Активисты будут соревноваться в восьми дисциплинах: ориентирование и топография, военная археология, архивно-поисковая деятельность, первая медицинская помощь, военно-историческая викторина, вооружение и техника безопасности.

«Команды представят на суд жюри результаты экспедиций прошедшего полевого поискового сезона в виде экспозиции находок с полей сражений Великой Отечественной войны, а также презентацию отряда», - сообщила председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.

Кстати, пензенцы уже становились победителями и обладателями Гран-при слета, а также занимали третье место.