02.10.2017 | 18:43

Житель Пензы безуспешно попытался добиться в суде того, чтобы действия сотрудника ГИБДД, остановившего его более чем на 25 минут, признали незаконными.

Инцидент произошел 12 июля. Инспектор остановил машину, заметив, что водитель перевозит детей, не пристегнутых специальным удерживающим устройством. Сотрудник ГИБДД представился, разъяснил причину остановки и попросил у пензенца документы для проверки.

Изучив бумаги, инспектор потребовал от водителя предъявить аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. Тот отказался, и правоохранитель в присутствии двоих понятых провел досмотр транспортного средства.

«В ходе досмотра инспектором ДПС было установлено, что запрещенных к обороту вещей и предметов не имеется, знак аварийной остановки, аптечка и огнетушитель имелись. Водитель был отпущен», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда г. Пензы.

Пензенцу не понравилось произошедшее, и он обратился в суд. Мужчина заявил, что действующими Правилами дорожного движения не предусмотрена обязанность водителя предъявлять огнетушитель и аптечку.

Кроме того, по его мнению, инспектор произвел незаконный обыск, а не досмотр, и в результате более чем на 25 минут мужчина был ограничен в праве на свободное передвижение.

Однако суд не согласился с доводами пензенца. Он указал, что у сотрудника ГИБДД имелись подозрения о возможной перевозке водителем, отказавшимся предъявлять аптечку и огнетушитель, запрещенных предметов.

«Ссылаясь на п. 7.7 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, суд опроверг довод гражданина о том, что он не обязан был предъявлять аптечку и огнетушитель сотруднику полиции», - добавили в пресс-службе.

Таким образом, в удовлетворении административного иска пензенцу отказали. Решение не вступило в законную силу.