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Общество | Пензенец подал в суд на досмотревшего его машину инспектора ДПС

02.10.2017|18:43
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Житель Пензы безуспешно попытался добиться в суде того, чтобы действия сотрудника ГИБДД, остановившего его более чем на 25 минут, признали незаконными.

Инцидент произошел 12 июля. Инспектор остановил машину, заметив, что водитель перевозит детей, не пристегнутых специальным удерживающим устройством. Сотрудник ГИБДД представился, разъяснил причину остановки и попросил у пензенца документы для проверки.

Изучив бумаги, инспектор потребовал от водителя предъявить аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. Тот отказался, и правоохранитель в присутствии двоих понятых провел досмотр транспортного средства.

«В ходе досмотра инспектором ДПС было установлено, что запрещенных к обороту вещей и предметов не имеется, знак аварийной остановки, аптечка и огнетушитель имелись. Водитель был отпущен», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда г. Пензы.

Пензенцу не понравилось произошедшее, и он обратился в суд. Мужчина заявил, что действующими Правилами дорожного движения не предусмотрена обязанность водителя предъявлять огнетушитель и аптечку.

Кроме того, по его мнению, инспектор произвел незаконный обыск, а не досмотр, и в результате более чем на 25 минут мужчина был ограничен в праве на свободное передвижение.

Однако суд не согласился с доводами пензенца. Он указал, что у сотрудника ГИБДД имелись подозрения о возможной перевозке водителем, отказавшимся предъявлять аптечку и огнетушитель, запрещенных предметов.

«Ссылаясь на п. 7.7 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, суд опроверг довод гражданина о том, что он не обязан был предъявлять аптечку и огнетушитель сотруднику полиции», - добавили в пресс-службе.

Таким образом, в удовлетворении административного иска пензенцу отказали. Решение не вступило в законную силу.

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Гость|02.10.2017 18:54|

penzainform.ru писал(a):

и в результате более чем на 25 минут мужчина был ограничен в праве на свободное передвижение.
Скоро он "залетит" лет на 10. так, ни за что... Бог попустит, для вразумления бесноватого ума.

Гость|02.10.2017 18:56|

Инфекция навального уже передаётся людям)))

Гость|02.10.2017 18:56|

Действия инспектора не законны . А суды с ГИБДД повязаны там правды нет . Это их крыша .

Гость|02.10.2017 19:16|

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг мужика кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok

Гость|02.10.2017 19:18|

penzainform.ru писал(a):

Решение не вступило в законную силу.
то что в пензе, как и во всей россии, правовой нигилизм и судейско-прокурорский произвол понятно. не понятно какое решение то вынес суд,господа писаки?

Гость|02.10.2017 19:19|

А за детей штраф выписал?,если нет,то водитель гомно,ему и так треху простили,а он в суд)

Гость|02.10.2017 19:20|

Надо идти вплоть до Верховного суда.

Гость|02.10.2017 19:22|

Гость писал(a):

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг
Надеюсь, не поранился?

Гость|02.10.2017 19:27|

И его проткнули... Теперь ему обидно, что он теперь меньшинство, зазывает.

Гость|02.10.2017 19:34|

Гость писал(a):

И его проткнули... Теперь ему обидно, что он теперь меньшинство, зазывает.
Готов за слова ответить?

Имя: Гость
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