02.10.2017 | 17:50

Самое ожидаемое событие октября - отопление. Не везде еще в Пензе и области греют батареи. Вот и в единственном доме на улице Мирской жильцы занимаются вынужденным закаливанием, которое ведет к простудным заболеваниям.

«Мы переехали сюда 10 лет назад, раньше такого не было, сразу включали. Мы живем на пятом этаже и мерзнем», - пожаловалась местная жительница Валентина Макарова.

Пенсионерка спустилась в подвал, завидев бригаду рабочих. Они прибыли устранять аварию. Журналисты заметили, что в подвале льет из одной из труб. Вода течет чуть теплая.

«Принять все меры по обеспеченности аварийно-восстановительных бригад спецтехникой», - распорядился губернатор Иван Белозерцев.

Об экстренных ситуациях, затянувшемся капитальном ремонте сетей говорили на оперативном еженедельном совещании в правительстве области. Начальник регионального управления ЖКХ Михаил Панюхин доложил, что 21 район губернии теплом обеспечен, но есть и те, которые вызывают тревогу.

«В Засечном - четыре многоквартирных дома, в Золотаревке - три, есть и в Кондоле. Сроки окончания работ - 3-е число», - сообщил он.

Иван Белозерцев дал подчиненным поручение: всех потребителей обеспечить теплом до 10 октября.