Самое ожидаемое событие октября - отопление. Не везде еще в Пензе и области греют батареи. Вот и в единственном доме на улице Мирской жильцы занимаются вынужденным закаливанием, которое ведет к простудным заболеваниям.
«Мы переехали сюда 10 лет назад, раньше такого не было, сразу включали. Мы живем на пятом этаже и мерзнем», - пожаловалась местная жительница Валентина Макарова.
Пенсионерка спустилась в подвал, завидев бригаду рабочих. Они прибыли устранять аварию. Журналисты заметили, что в подвале льет из одной из труб. Вода течет чуть теплая.
«Принять все меры по обеспеченности аварийно-восстановительных бригад спецтехникой», - распорядился губернатор Иван Белозерцев.
Об экстренных ситуациях, затянувшемся капитальном ремонте сетей говорили на оперативном еженедельном совещании в правительстве области. Начальник регионального управления ЖКХ Михаил Панюхин доложил, что 21 район губернии теплом обеспечен, но есть и те, которые вызывают тревогу.
«В Засечном - четыре многоквартирных дома, в Золотаревке - три, есть и в Кондоле. Сроки окончания работ - 3-е число», - сообщил он.
Иван Белозерцев дал подчиненным поручение: всех потребителей обеспечить теплом до 10 октября.
Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com