02.10.2017 | 17:06

Оставлено без изменения решение Вадинского районного суда, по которому был снижен размер штрафа областному агропромышленному холдингу, не выполнившему обязанности по рекультивации земель, находящихся в собственности с 2011 года.

Управлением Россельхознадзора по Пензенской области и Республике Мордовия организация была признана виновной в том, что на участке площадью 3 695 840 квадратных метров, расположенном у деревни Вельяминово, долгое время не проводились агротехнические мероприятия. Все заросло травой и кустарниками.

За нарушение законодательства юридическое лицо было оштрафовано на 400 000 рублей. Не согласившись с постановлением Россельхознадзора, представитель холдинга обратился в Вадинский районный суд, который снизил размер штрафа до 200 000 рублей.

«Посчитав, что решение суда первой инстанции подлежит отмене, представитель юридического лица подал апелляционную жалобу, которая судьей Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе облсуда.

Таким образом, виновность агрохолдинга в нарушении законодательства природопользования была подтверждена.