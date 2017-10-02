02.10.2017 | 10:39

В бюджете Пензенской области на 2018 год необходимо предусмотреть 261 млн рублей на ремонт школ в районах. С таким предложением выступил министр Александр Воронков на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 2 октября.

В 2017 году ремонт проводился в 36 зданиях, на это было потрачено 152 млн рублей.

В нынешней версии бюджета на 2018-й на эти цели пока запланировано 104 млн. По словам министра, необходимо еще 157. В первую очередь деньги будут направлены на замену плоских крыш на скатные.

Выслушав Александра Воронкова, губернатор Иван Белозерцев для начала подчеркнул, что сумма, которую нужно предусмотреть в бюджете на ремонт школ, должна быть не меньше, чем в прошлом году.

Затем глава региона поинтересовался, почему решено менять крыши на скатные. «Может, стоит их только отремонтировать современными качественными материалами? Нужно по каждой школе принять решение и посчитать, что выгоднее: отремонтировать или заменить», - поручил Иван Белозерцев министрам образования и строительства.

На выполнение задачи Александру Воронкову и Александру Гришаеву дан месяц.