02.10.2017 | 09:48

В понедельник, 2 октября, начальник Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин на оперативном совещании в правительстве отчитался о том, как регион вступает в отопительный сезон.

«С 25 сентября в области начался отопительный сезон. Жилой фонд с централизованным отоплением подключен на 72%. В первую очередь в регионе включаются социальные объекты. В большинстве районов - 21 из 27 - тепло подано везде», - рассказал докладчик.

В Пензе по состоянию на 7 утра 2 октября отопление есть в 89% школ, 94% детских садов, 56% медучреждений, 65% учреждений спорта.

«Есть вопросы там, где идет капитальный ремонт: на Чкалова, Толстого - Ворошилова, Ставского - Пушкина и на проспекте Строителей, в районе «Могилевского дворика», - уточнил Михаил Панюхин.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что на этих объектах работает «Т Плюс» и возможно затягивание сроков, поэтому рекомендовал Михаилу Панюхину взять проблемные точки на личный контроль.

«Минусовой температуры еще нет, но тепло нужно давать. В течение ближайших 10 дней - до 10 октября - тепло должно поступить везде», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Глава региона поручил начальнику областного управления ЖКХ и ГЗН быть на связи с ответственными лицами утром и вечером.

«Некоторые управляющие компании из экономии не включают отопление. Инна Левченко, обратите на это внимание», - обратился губернатор к главному государственному жилищному инспектору Пензенской области. Иначе, по его мнению, когда управляющие компании захотят подать тепло в квартиры, могут возникнуть проблемы.