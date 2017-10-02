02.10.2017 | 12:52

В Пензенской области будут развивать жилой комплекс «Чистые пруды», расположенный неподалеку от Рамзая. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в понедельник, 2 октября.

«Там микрорайон мы будем развивать, по ипотечному кредитованию. Вот тот микрорайон, который был у нас заморожен из-за известных событий, недобросовестного подрядчика. Мы его будем развивать, решение принято», - заявил губернатор.

Для детей из данного микрорайона Иван Белозерцев предложил выделить автобус или микроавтобус, который возил бы их в школу и сад в Рамзае.

Как сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков, на 2018 год по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» выделено 10 млн 884 тысячи рублей для завершения капитального ремонта школы в Рамзае.

Поскольку учебное заведение полностью не заполнено, Иван Белозерцев предложил отдать его часть под группы детского сада.

Он поручил выехать на объект главе местной администрации, министру образования, зампреду областного правительства, курирующему данную сферу, и проанализировать ситуацию по количеству детей, не обеспеченных местами в детском саду, учитывая перспективу развития микрорайона.

В комплексе «Чистые пруды» недалеко от Рамзая в 2014 году начали реализовывать программу «Жилье для российской семьи». Квадратный метр стоил около 30 тысяч рублей, в Пензе - намного дороже. Людям обещали, что в микрорайоне возведут 71 дом, будет развитая инфраструктура. На самом деле заселены четыре трехэтажки.