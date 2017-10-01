01.10.2017 | 18:47

В кабинете начальника Главного управления МЧС России по Пензенской области Сергея Козлова собрались ветераны гражданской обороны - полковники Владимир Керханаджев и Анатолий Цибульский. Повод - юбилей организации.

Анатолий Цибульский работал в структуре с 1995 года. В 1996-м принимал участие в масштабных учениях по спасению людей в случае прорыва плотины Сурского водохранилища.

«Приезжали министр МЧС, все заместители, очень большое количество было. Провели очень хорошо, Шойгу остался очень доволен», - рассказал ветеран гражданской обороны Анатолий Цибульский.

2017-й МЧС России объявило Годом гражданской обороны, 4 октября организации исполняется 85 лет.

«Мы проводим огромное количество мероприятий, посвященных этому празднику. В первую очередь они направлены на повышение культуры жизнедеятельности, обеспечение безопасности, защиту населения», - подчеркнул начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

Сотрудники гражданской обороны приходят на помощь во время наводнений, пожаров, землетрясений, аварий на предприятиях. На их счету сотни тысяч спасенных жизней.