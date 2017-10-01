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Общество | В большую часть домов Пензы пришло тепло

01.10.2017|10:08
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В Пензе отапливаются уже 2 005 многоквартирных домов, 165 образовательных учреждений, 32 учреждения культуры, 56 объектов здравоохранения, 13 учреждений социального управления и 9 - по линии спорткомитета. Об этом доложили главе администрации города Виктору Кувайцеву на заседании штаба по подготовке к зиме в субботу, 30 сентября.

Что касается проблемных участков, то окончание капитального ремонта на улице Чкалова к 6 октября, как обещали в ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза», оказалось под вопросом: не сделан слишком большой объем работ.

«Мы посетим объект, посмотрим, на каком этапе идут работы. Если понадобится, будете привлекать дополнительную силу, технику. Важно, чтобы у всех людей было тепло. Это касается и объекта на улице Пушкина», - заявил Виктор Кувайцев, обращаясь к и. о. технического директора ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Дмитрию Шелехову.

Тот в свою очередь доложил, что уже ликвидированы утечки около ТЦ «Весна», на Крупской и на пересечении улиц Чкалова и Богданова. На Ладожскую, Кулакова и Ухтомского подается тепло.

Дмитрий Шелехов также пообещал отопление пензенцам, живущим в районе автовокзала, и подачу горячей воды, а затем и тепла в Заводской район к 1 октября. Как сообщили в пресс-службе мэрии, представитель ресурсоснабжающей организации заверил, что в начале следующей недели восстановят благоустройство на Московской.

«Там, где тепло уже есть, нужно мониторить ситуацию, изучать температуру. В первую очередь, это касается школ и детских садов», - дал поручение подчиненным глава администрации.

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Гость|01.10.2017 10:44|

Запрудный без тепла -Ладожская, пр Строителей. Опять прорвало трубы у Весны - в садах и школах, не говоря уже о панельках - очень холодно.

В прошлом году за зиму было 2 крупных аварии отопление отключали в холода - чувствуется в этом году нас ждет продолжение...

Гость|01.10.2017 10:50|

Не надо ля-ля.

Гость|01.10.2017 11:03|

На Ладожской нет отопления и горячей воды. ТПлюс Вы как живете то вообще?

Гость|01.10.2017 11:04|

Сцуко, в запрудном дрын пипец!

Гость|01.10.2017 11:05|

На Ладожской у Весны только утром воду горячую дали. Отопления вообще не дождемся, 149 детский сад замерзает.

Гость|01.10.2017 11:05|

Остановите-Вите надо выйти!!!

Гость|01.10.2017 11:06|

Зачем комменты удаляете??

Гость|01.10.2017 11:06|

Карпинского без тепла.

Гость|01.10.2017 11:06|

Надо будет ТПЛЮС счет за электроэнергию выставить, которую обогреватель намотал!

Гость|01.10.2017 11:07|

Гость писал(a):

Зачем комменты удаляете??
Работа такой ЭЭЭ))

Гость|01.10.2017 11:08|

Гость писал(a):

, которую обогреватель намотал!
Выключайте их,останетесь ещё и без электричества.Кабеля держат до определённого момента,потом пипец.

Гость|01.10.2017 11:09|

Запрудный замерзает вместе с детским садом N149. Власть,вы что творите? Дети мёрзнут!!

Гость|01.10.2017 11:10|

Гость писал(a):

останетесь
Хрен с кабелями, еще газ есть)

Гость|01.10.2017 11:11|

Карпинского без тепла и горячей воды.пипец .

Гость|01.10.2017 11:14|

Карпинского идите в МЕТРО грейтесь, там тепло.

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Имя: Гость
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