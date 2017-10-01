01.10.2017 | 10:08

В Пензе отапливаются уже 2 005 многоквартирных домов, 165 образовательных учреждений, 32 учреждения культуры, 56 объектов здравоохранения, 13 учреждений социального управления и 9 - по линии спорткомитета. Об этом доложили главе администрации города Виктору Кувайцеву на заседании штаба по подготовке к зиме в субботу, 30 сентября.

Что касается проблемных участков, то окончание капитального ремонта на улице Чкалова к 6 октября, как обещали в ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза», оказалось под вопросом: не сделан слишком большой объем работ.

«Мы посетим объект, посмотрим, на каком этапе идут работы. Если понадобится, будете привлекать дополнительную силу, технику. Важно, чтобы у всех людей было тепло. Это касается и объекта на улице Пушкина», - заявил Виктор Кувайцев, обращаясь к и. о. технического директора ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Дмитрию Шелехову.

Тот в свою очередь доложил, что уже ликвидированы утечки около ТЦ «Весна», на Крупской и на пересечении улиц Чкалова и Богданова. На Ладожскую, Кулакова и Ухтомского подается тепло.

Дмитрий Шелехов также пообещал отопление пензенцам, живущим в районе автовокзала, и подачу горячей воды, а затем и тепла в Заводской район к 1 октября. Как сообщили в пресс-службе мэрии, представитель ресурсоснабжающей организации заверил, что в начале следующей недели восстановят благоустройство на Московской.

«Там, где тепло уже есть, нужно мониторить ситуацию, изучать температуру. В первую очередь, это касается школ и детских садов», - дал поручение подчиненным глава администрации.