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Общество | Среди болельщиков «Дизеля» будет разыгран автомобиль

01.10.2017|11:04
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В субботу, 30 сентября, в СЗК «Дизель-Арена» прошла торжественная церемония открытия серии домашних матчей клуба «Дизель» в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги сезона 2017–2018 годов.

С напутствием к спортсменам и болельщикам обратился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. «Пенза славится достижениями наших земляков-хоккеистов советских времен. И сегодня нам нужна достойная, красивая и яркая игра», - заявил глава региона.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Иван Белозерцев объявил болельщикам о подготовленном для них большом призе - автомобиле. Он будет разыгран среди владельцев абонементов на хоккейные матчи.

Первую домашнюю игру «Дизель» провел с воронежским «Бураном». Пензенцы одержали победу над гостями - 4:2.

«Когда вышел на раскатку, не узнал стадион, трибуны. Приятно, что пришло столько народа, спасибо им огромное за такую поддержку. Соперник очень хорошо организовал большинство, я благодарен ребятам за борьбу. В трудную минуту нашлись лидеры, смогли переломить игру. Характер матча немного поменялся, были моменты когда не шло. С волевой победой нас! Она нам придаст уверенности», - цитирует пресс-служба «Дизеля» послематчевый комментарий главного тренера желто-синих Андрея Сидоренко.

2 октября пензенская команда примет в «Дизель-Арене» ХК «Рязань», 4-го - «СКА-Нева» (Санкт-Петербург), 6-го - «Динамо» (Санкт-Петербург).

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Гость|01.10.2017 11:28|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ВОТ С БУРАНОМ ОНИ И БУДУТ БОРОТЬСЯ ЗА ПОДВАЛ ТАБЛИЦЫ.А ЭТОТ КРЕНДЕЛЬ ЕЩЁ ЗА БЮДЖЕТНЫЕ АВТОМОБИЛЬ ПРИКУПИЛ.ЭТО ЕЩЁ ОДИН ДЕТСКИЙ КЛУБ МОГ БЫ С ПОЛГОДА БЕЗБЕДНО СУЩЕСТВОВАТЬ.

Гость|01.10.2017 11:33|

Кто платит за автомобиль? Если бюджет прямо или через "Дизель" , то это безобразие. Принявшего такое решение следует серьёзно наказать.

Имя: Гость
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