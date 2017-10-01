01.10.2017 | 13:56

В лесопарковой зоне на Западной Поляне - между педагогическим институтом и улицей Попова - в ближайшее время начнется подготовка основания спортивной площадки с резиновым покрытием. Об этом сообщил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев на совещании в мэрии в воскресенье, 1 октября.

«На объекте продолжается завоз плодородной почвы. Делать это нужно аккуратно, чтобы не испортить техникой заасфальтированные пешеходные дорожки и бордюр», - рассказал мэр.

За несколько часов до совещания Виктор Кувайцев лично проинспектировал ход работ по благоустройству участка. Там сейчас ставят световые опоры и обустраивают пешеходные дорожки, причем на второстепенных укладывают асфальтовое покрытие, а на центральной – плитку.

«Работы осуществляет подрядная организация совместно с МУП «Зеленое хозяйство». Градоначальник положительно отметил выход специалистов и техники на объект в выходной день», - сообщили в пресс-службе мэрии.