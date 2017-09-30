В субботу, 30 сентября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил готовность к запуску тепла объектов, отключенных от центрального теплоснабжения в 2017 году.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, рабочая группа посетила дом № 7 на улице Октябрьской, где техническая часть завершена уже на 100%. В ближайшие дни здесь будет восстановлено благоустройство.
На Набережной Реки Пензы, 3а, появилась новая котельная. В настоящее время ожидается официальное разрешение на ее включение от ОАО «Метан».
Готов газовый котел и на улице Пархоменко, 7. Тут имеется запасной генератор, который в случае отключения электроэнергии начнет работать автоматически.
Своевременность запуска всех этих объектов будет контролировать заместитель главы администрации по городскому хозяйству Юрий Ильин.
Если отвечать поставили Юрика, то всё будет по худшему сценарию... Доказано его "ответственной" работой.