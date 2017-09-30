30.09.2017 | 11:42

В субботу, 30 сентября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил готовность к запуску тепла объектов, отключенных от центрального теплоснабжения в 2017 году.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, рабочая группа посетила дом № 7 на улице Октябрьской, где техническая часть завершена уже на 100%. В ближайшие дни здесь будет восстановлено благоустройство.

На Набережной Реки Пензы, 3а, появилась новая котельная. В настоящее время ожидается официальное разрешение на ее включение от ОАО «Метан».

Готов газовый котел и на улице Пархоменко, 7. Тут имеется запасной генератор, который в случае отключения электроэнергии начнет работать автоматически.

Своевременность запуска всех этих объектов будет контролировать заместитель главы администрации по городскому хозяйству Юрий Ильин.