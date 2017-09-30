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Общество | В Пензе к отоплению подключено 57% жилого фонда

30.09.2017|11:13
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В Пензе более половины всех многоквартирных домов обеспечены теплом. Эта информация прозвучала на заседании оперативного штаба по пуску тепла в городской администрации вечером в пятницу, 29 сентября.

По данным Управления ГО и ЧС Пензы, отопление поступило в 61 школу, 78 детских садов и 9 учреждений дополнительного образования.

Также батареи стали теплыми в 56 объектах здравоохранения, 3 зданиях городского управления культуры, 11 учреждениях, подведомственных социальному управлению, 5 - минтруду, 3 - минспорту, 12 - минобру.

«За три дня начала отопительного сезона теплоснабжением было обеспечено 3 073 многоквартирных жилых дома, что составляет 57% от основного жилого фонда города Пензы», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В настоящее время ПАО «Т Плюс» делает все возможное, чтобы устранить утечки у ТЦ «Весна», на улицах Ладожской и Крупской.

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Гость|30.09.2017 11:33|

тока отопления нету

Гость|30.09.2017 11:37|

Х с ним с отоплением. Горячую воду дайте!!!

Гость|30.09.2017 11:39|

ага конечно, в запрудном вчера включили на 2 часа, сейчас ни отопления ни горячей воды.

Гость|30.09.2017 11:42|

penzainform.ru писал(a):

ПАО «Т Плюс» делает все возможное,
Все возможное могут делать врачи для спасения пациента, а когда так говорят коммунальщики, то стоит задуматься о их компетентности.

Гость|30.09.2017 11:43|

что ж вы ноете? Кричали тут все, что дома тепло, что отопление включать рано! Ждите, вас услышали!!!!!

Гость|30.09.2017 11:53|

И где оно отопление???? Ни горячей воды ни отопления. ПАО "Т+" надо как в Китае расстрелять. Четыре месяца ремонт ведут, а ВОЗ и ныне там.

Гость|30.09.2017 12:06|

Заводской район - самый ГИБЛЫЙ район (позже всех включают отопление и раньше всех выключают). В прошлом году морозили весь месяц. Преступление - ДЕРЖАТЬ ЛЮДЕЙ БЕЗ ТЕПЛА

Гость|30.09.2017 12:09|

Это лукавые цифры. Сообщите, на каких улицах включили отопление!!!!

Гость|30.09.2017 12:10|

2 дня как включили, но квартира так и не нагрелась, представляю себе, как сейчас без отопления...

Гость|30.09.2017 12:21|

Не жалеют ни стариков, ни детей, ни больных людей! НИСКОЛЬКО НЕ СТЫДНО!

Гость|30.09.2017 12:34|

Гость писал(a):

Это лукавые цифры. Сообщите, на каких улицах включили отопление!!!!
Им это не выгодно. А цифры заявить можно разные и 57%, и 75% - проверить затруднительно. в нашей многоэтажке ни горячей воды, ни отопления, спасаемся бойлером и обогревателем.

Гость|30.09.2017 12:50|

А у нас всегда горячая вода и отопление с 27 сентября,индивидуальная котельная,что очень радует.Жалко других жителей Пензы...

Гость|30.09.2017 12:52|

В Казани уже неделю назад дали отопление

Гость|30.09.2017 12:54|

Тутанхамоны! С собой после смерти не возьмете ни дач, ни машин, ни особняков. С вас спросят за земные дела. Сделайте хотя бы одно доброе дело - включите отопление

Имя: Гость
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