30.09.2017 | 11:13

В Пензе более половины всех многоквартирных домов обеспечены теплом. Эта информация прозвучала на заседании оперативного штаба по пуску тепла в городской администрации вечером в пятницу, 29 сентября.

По данным Управления ГО и ЧС Пензы, отопление поступило в 61 школу, 78 детских садов и 9 учреждений дополнительного образования.

Также батареи стали теплыми в 56 объектах здравоохранения, 3 зданиях городского управления культуры, 11 учреждениях, подведомственных социальному управлению, 5 - минтруду, 3 - минспорту, 12 - минобру.

«За три дня начала отопительного сезона теплоснабжением было обеспечено 3 073 многоквартирных жилых дома, что составляет 57% от основного жилого фонда города Пензы», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В настоящее время ПАО «Т Плюс» делает все возможное, чтобы устранить утечки у ТЦ «Весна», на улицах Ладожской и Крупской.