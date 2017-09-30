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Общество | У пожарных в Пензе появилась полоса психологической подготовки

30.09.2017|17:17
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Пензенские огнеборцы теперь будут тренироваться в условиях, приближенных к реальным. На базе пожарно-спасательной части № 2 в торжественной обстановке открыли полосу психологической подготовки. Раньше такая площадка функционировала на улице Рябова, но со временем она устарела.

«Всем миром, благодаря всем присутствующим здесь пожарным, руководству сельхозакадемии строили все это», - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

Новые снаряды предназначены для развития у пожарных морально-психологических и волевых качеств. Тем, кто принимал активное участие в строительстве этой полосы, Сергей Козлов вручил грамоты. Потом была перерезана красная лента, и пензенские спасатели смогли опробовать новое сооружение.

За пожарными со стороны наблюдала их будущая смена - учащиеся Пензенского колледжа транспортных технологий.

«Хотелось бы в будущем пройти эту полосу», - отметил учащийся колледжа Марат Давыдов.

Пока же огонь и трубы проходили профессионалы.

«Такие же дым и огонь, ничего не видно, идешь по поручням», - поделился командир отделения пожарно-спасательной части № 2 Михаил Клепинин.

Такие психологические тренировки здесь будут проводить регулярно.

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Гость|30.09.2017 18:58|

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