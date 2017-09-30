30.09.2017 | 16:04

Губернатор Иван Белозерцев тепло поприветствовал делегацию из Ульяновской области. Члены правительств двух регионов встретились, чтобы обсудить дальнейшую стратегию сотрудничества в научно-технической, торгово-экономической и культурной сферах.

«Я отправлял своих коллег в Ульяновскую область, они встречались с министрами, перенимали опыт по сокращению прохождения исходно-разрешительной документации для бизнеса. Это и энергетика, и процедура подключения к коммунальным сетям. То есть вы идете впереди», - отметил Иван Белозерцев.

Соседские отношения станут еще крепче после реализации ряда совместных проектов. Один из них - создание пензенско-ульяновского молодежного бизнес-инкубатора, который бы стал стартовой площадкой для амбициозных предпринимательских начинаний, а также позволил бы создать дополнительные рабочие места.

«Еще один интересный проект - это объединение экологических сил двух регионов с целью сохранения природного потенциала бассейна реки Суры», - добавил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

В планах наладить сотрудничество и между машиностроительными предприятиями. Ульяновские гости успели побывать на ряде заводов, расположенных на территории Пензенского края, и теперь приглашают в январе 2018-го посетить с ответным визитом их область, которой в следующем году исполнится 75. Что же касается этой встречи, то на ней был подписан ряд соглашений о сотрудничестве.