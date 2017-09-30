30.09.2017 | 10:02

12 октября в Пензенской области все судебные приставы проведут очередной день единого приема граждан. Любой гражданин сможет обратиться к сотрудникам регионального управления Федеральной службы судебных приставов в период с 14:00 до 20:00.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, помимо рядовых граждан, задать вопросы, входящие в компетенцию ФССП России, имеют возможность и представители различных организаций.

Чтобы попасть на прием, необходимо предварительно записаться по телефонам: (8412) 20-65-16, 20-65-31, 20-65-99, 20-65-79.

«При обращении на личный прием гражданин должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт), а также документы, подтверждающие полномочия стороны по исполнительному производству (доверенность, удостоверяющую полномочия законного представителя, документ, удостоверяющий служебное положение руководителя организации, учредительные или иные документы организации)», - уточнили в пресс-службе.