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Общество | 12 октября пензенские приставы проведут день приема граждан

30.09.2017|10:02
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12 октября в Пензенской области все судебные приставы проведут очередной день единого приема граждан. Любой гражданин сможет обратиться к сотрудникам регионального управления Федеральной службы судебных приставов в период с 14:00 до 20:00.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, помимо рядовых граждан, задать вопросы, входящие в компетенцию ФССП России, имеют возможность и представители различных организаций.

Чтобы попасть на прием, необходимо предварительно записаться по телефонам: (8412) 20-65-16, 20-65-31, 20-65-99, 20-65-79.

«При обращении на личный прием гражданин должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт), а также документы, подтверждающие полномочия стороны по исполнительному производству (доверенность, удостоверяющую полномочия законного представителя, документ, удостоверяющий служебное положение руководителя организации, учредительные или иные документы организации)», - уточнили в пресс-службе.

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Гость|30.09.2017 10:23|

разогнать их пора.

Гость|30.09.2017 11:17|

Гос. рэкетиры и вымогатели.

Имя: Гость
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