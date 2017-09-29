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Общество | Жителям Пензенской области расскажут, как уберечься от гриппа

29.09.2017|11:32
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В понедельник, 2 октября, в региональном управлении Роспотребнадзора начнет работу горячая линия по вопросам профилактики гриппа и вирусных инфекций. Ее проводят сотрудники организации, чтобы предотвратить распространение этих заболеваний на территории Пензенской области.

«Специалисты ответят на вопросы: где можно сделать прививку, какие штаммы в нее входят, расскажут правила ношения маски, дадут рекомендации, как уберечь детей в эпидемический сезон», - сообщили в пресс-службе.

Консультации можно будет получить с 2 по 16 октября с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45).

Телефоны горячей линии: 8-800-707-64-22 и (8412) 66-09-48.

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